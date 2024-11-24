Путин назвал запуск «Орешника» ясным и понятным предупреждением Западу

Президент России Владимир Путин назвал ясным и понятным предупреждение Западу об ответе России после заявления о запуске ракеты средней дальности «Орешник». Высказывание Путина в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Зарубин опубликовал кадры, снятые сразу после заявления Путина об испытаниях баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Президент закончил свою речь словами: «ответ всегда будет». Затем, поблагодарив всех, заметил: «Мне кажется, достаточно ясно и понятно».

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», который находится в Днепропетровске.