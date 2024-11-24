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15:26, 24 ноября 2024Мир

Путин назвал запуск «Орешника» ясным и понятным предупреждением Западу

Путин назвал запуск «Орешника» ясным и понятным предупреждением Западу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал ясным и понятным предупреждение Западу об ответе России после заявления о запуске ракеты средней дальности «Орешник». Высказывание Путина в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Зарубин опубликовал кадры, снятые сразу после заявления Путина об испытаниях баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Президент закончил свою речь словами: «ответ всегда будет». Затем, поблагодарив всех, заметил: «Мне кажется, достаточно ясно и понятно».

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», который находится в Днепропетровске.

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