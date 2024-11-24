Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:35, 24 ноября 2024Экономика

Россия и Белоруссия продлят соглашение по экспорту нефти на два года

Кабмин РФ одобрил продление соглашения с Белоруссией по экспорту нефти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Кабмин России одобрил проект протокола о продлении соглашения с Белоруссией по экспорту нефти и нефтепродуктов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Договор о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в нефтяной отрасли продлевается на два года, до 31 декабря 2026 года. Протокол подготовило Министерство энергетики, он был согласован с МИД России, а Минск проработал проект по внесению изменений.

Действие документа продлевается по истечении указанного срока на последующие годичные периоды, если за три месяца до этого одна из сторон не уведомит другую о прекращении его действия.

Протокол вступит в силу, когда Россия и Белоруссия передадут по дипломатическим каналам уведомления о выполнении необходимых процедур внутри государства.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Масляка и поручил ему «копать и искать». Он отметил, что на данный момент в Белоруссии работает только одна компания в сфере разведки и добычи нефти и конкуренция отсутствует.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев пустил слух о гибели генерала и 500 бойцов КНДР под Курском. В России это назвали брехней и указали на несостыковку

      Во Франции высказались о заявлении сенатора США о санкциях против союзников

      Около 200 стран одобрили миллиарды долларов бедным государствам на борьбу с потеплением

      Россия и Белоруссия продлят соглашение по экспорту нефти на два года

      Путин поздравил Кустурицу с днем рождения

      В РПЦ призвали разрешить детям работать с 7-8 лет

      Немецкий политик заявил об оккупации страны США

      В Госдуме предупредили США о поставках Украине новых крылатых ракет

      Над российским регионом сбили две украинские ракеты

      Медведев заявил о сохранении цели развития России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше