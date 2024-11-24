Россия и Белоруссия продлят соглашение по экспорту нефти на два года

Кабмин России одобрил проект протокола о продлении соглашения с Белоруссией по экспорту нефти и нефтепродуктов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Договор о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в нефтяной отрасли продлевается на два года, до 31 декабря 2026 года. Протокол подготовило Министерство энергетики, он был согласован с МИД России, а Минск проработал проект по внесению изменений.
Действие документа продлевается по истечении указанного срока на последующие годичные периоды, если за три месяца до этого одна из сторон не уведомит другую о прекращении его действия.
Протокол вступит в силу, когда Россия и Белоруссия передадут по дипломатическим каналам уведомления о выполнении необходимых процедур внутри государства.
В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Масляка и поручил ему «копать и искать». Он отметил, что на данный момент в Белоруссии работает только одна компания в сфере разведки и добычи нефти и конкуренция отсутствует.