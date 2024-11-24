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10:16, 24 ноября 2024Россия

Россиянам назвали страны с возможностью расплатиться картой «Мир»

РИА Новости: карты «Мир» принимают в 11 странах, включая Россию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Карты российской платежной системы «Мир» принимают в 11 странах, включая Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Карты "Мир" сейчас принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме, в Венесуэле и Южной Осетии», — рассказали агентству в службе клиентской поддержки.

Россияне также могут воспользоваться китайской платежной системой UnionPay в зарубежных поездках. Возможность оплаты есть в 154 странах, включая Россию, государства СНГ, США и европейские страны.

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