В Иране назвали сроки начала работы карт системы «Мир» на территории страны

Глава ЦБ Ирана заявил, что карты «Мир» начнут работать в стране с января

Банковские карты российской платежной системы «Мир» начнут работать на территории Ирана с января 2025 года. Такие сроки назвал председатель Центробанка страны Мохаммад Реза Фарзин, его слова приводит ТАСС.

Глава регулятора уточнил, что в начале года российские карты начнут приниматься в банкоматах Ирана, а после 20 марта их можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в магазинах.

«Наша платежная система "Шетаб" и российская система "Мир" теперь связаны технически, и любой гражданин Ирана сможет использовать иранскую карту в российских банках», — объяснил Фарзин.

О том, что карты «Мир» заработают в Иране в ближайшие месяцы, ранее говорил посол страны в Москве. Он же анонсировал приход в Россию системы «Шетаб». Также страны собирались упростить бизнес-взаимодействия за счет использования цифрового рубля и крипто-риала.