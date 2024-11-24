Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:02, 24 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска нанесли авиаудар по ВСУ на границе ДНР и Запорожской области

Рогов: ВС России нанесли авиаудар по ВСУ на границе ДНР и Запорожской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

Бои проходили в районах населенных пунктов Темировка и Зеленое Поле. Удары наносились авиабомбами ФАБ.

«Удары были нанесены по местам хранения боеприпасов, укрепрайону ВСУ и военной технике противника», — пояснил Рогов.

Накануне он сообщил о вхождении российских военных в населенный пункт Раздольное на западе ДНР. Чиновник отметил, что в поселке идут активные штурмовые действия наступательного характера. Он также рассказал, что ВС РФ взяли под огневой контроль трассу, по которой ВСУ вели снабжение группировки в Великой Новоселке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры с Путиным сразу после заявления об испытаниях «Орешника»

      Путин созвонился с Эрдоганом

      В Крыму назвали причины попыток Зеленского поторговаться

      В Курской области обезвредили 51 суббоеприпас ракеты «Хаймарс»

      На Западе предрекли США поражение в конфликте на Украине

      В Кремле рассказали о неожиданном действии администрации Байдена

      Российские войска нанесли авиаудар по ВСУ на границе ДНР и Запорожской области

      «Крылья Советов» впервые за 13 лет обыграли «Ахмат» дома

      Миллиардер Илон Маск высказался о рисках третьей мировой войны

      Минобороны показало видео авиаудара по опорному пункту ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше