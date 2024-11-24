Российские войска нанесли авиаудар по ВСУ на границе ДНР и Запорожской области

Рогов: ВС России нанесли авиаудар по ВСУ на границе ДНР и Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

Бои проходили в районах населенных пунктов Темировка и Зеленое Поле. Удары наносились авиабомбами ФАБ.

«Удары были нанесены по местам хранения боеприпасов, укрепрайону ВСУ и военной технике противника», — пояснил Рогов.

Накануне он сообщил о вхождении российских военных в населенный пункт Раздольное на западе ДНР. Чиновник отметил, что в поселке идут активные штурмовые действия наступательного характера. Он также рассказал, что ВС РФ взяли под огневой контроль трассу, по которой ВСУ вели снабжение группировки в Великой Новоселке.