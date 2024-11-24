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00:45, 24 ноября 2024Наука и техника

Медведев рассказал о производстве оружия для СВО

Медведев: большинство видов вооружений для СВО производится в России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Подавляющее большинство видов вооружений для нужд специальной военной операции (СВО) производится в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев телеканалу Al Arabiya. Об этом пишет РИА Новости.

«Абсолютное большинство военной техники, вооружений, техники специальной, так называемой, средств поражения, ракет, снарядов делается в нашей стране, в том числе и вот на таких предприятиях, где мы сегодня общаемся», — подчеркнул Медведев в интервью, которое записывалось на «Уралвагонзаводе».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что производство оружия в РФ выросло в несколько раз за два года, в частности, объем выпуска боеприпасов вырос в 14 раз. По его словам, большинство предприятий ОПК в срок и качественно выполняют задания гособоронзаказа.

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