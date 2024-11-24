Татьяна Иванова опровергла воссоединение группы «Комбинация»

Участница группы «Комбинация» Иванова опровергла воссоединение с Апиной

Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова опровергла воссоединение коллектива. Об этом она рассказала ТАСС.

Иванова сообщила, что группа «Комбинация» не возобновляет концертную деятельность. Она отметила, что концерт в Кремле — «разовая акция».

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что группа «Комбинация» воссоединилась спустя шесть лет. Сообщалось, что перед серией частных выступлений участницы группы Татьяна Иванова и Алена Апина снова выйдут на большую сцену на концерте последней в Кремле. Большой юбилейный концерт Апиной запланирован на 26 ноября.

«Комбинация» была основана в 1988 году. Дуэт прославился хитами Russian Girls, American Boy и «Бухгалтер». В 1991 году группу покинула Апина, чтобы начать сольную карьеру. В последний раз Апина и Иванова объединялись в 2018 году и сняли клип на совместную песню «Последняя поэма».

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