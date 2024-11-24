Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минсельхоза США

Трамп выдвинул своего экс-советника Роллинc на пост главы Минсельхоза США

Избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру своего экс-советника по внутренней политике Брук Роллинc на должность главы Минсельхоза. Об этом пишет ТАСС.

«Я с гордостью объявляю, что Брук Роллинc из штата Техас станет 33-м министром сельского хозяйства США», — говорится в заявлении, распространенном офисом Трампа.

Как отметили в команде республиканца, она будет защищать американских фермеров, которые «являются хребтом страны».

Ранее Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов страны. Кроме того, он предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона.