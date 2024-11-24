Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:12, 24 ноября 2024Мир

Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минсельхоза США

Трамп выдвинул своего экс-советника Роллинc на пост главы Минсельхоза США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру своего экс-советника по внутренней политике Брук Роллинc на должность главы Минсельхоза. Об этом пишет ТАСС.

«Я с гордостью объявляю, что Брук Роллинc из штата Техас станет 33-м министром сельского хозяйства США», — говорится в заявлении, распространенном офисом Трампа.

Как отметили в команде республиканца, она будет защищать американских фермеров, которые «являются хребтом страны».

Ранее Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов страны. Кроме того, он предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев пустил слух о гибели генерала и 500 бойцов КНДР под Курском. В России это назвали брехней и указали на несостыковку

      Путин поздравил Кустурицу с днем рождения

      В РПЦ призвали разрешить детям работать с 7-8 лет

      Немецкий политик заявил об оккупации страны США

      В Госдуме предупредили США о поставках Украине новых крылатых ракет

      Над российским регионом сбили две украинские ракеты

      Медведев заявил о сохранении цели развития России

      В Финляндии из-за забастовки пилотов отменят более 300 авиарейсов

      В России отказались тормозить снятие с «Талибана» террористического статуса

      Медведев объяснил рост военных расходов в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше