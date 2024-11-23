Трамп выдвинул кандидатуру на пост министра финансов

Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Скотта Бессента на пост главы Минфина США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов страны. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Скотт пользуется уважением как один из ведущих мировых международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов», — заявил политик.

Ранее кандидат на пост генерального прокурора член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц, которого номинировал Трамп, отказался от этой должности. По его словам, он не видит смысла в «затянувшейся вашингтонской драке» за этот пост, поэтому он решил снять свою кандидатуру.

Также ранее стало известно, что избранный президент США предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона.