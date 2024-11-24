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09:46, 24 ноября 2024Наука и техника

Ученые нашли остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня

Итальянские ученые нашли остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Итальянские ученые из университета Ла Сапиенца нашли остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается, в ходе последней реставрации храма под зданием раскопали разветвленную систему тоннелей, датированную I веком нашей эры. Один из тоннелей вел к бывшему карьеру в окрестностях храмового комплекса. О расположении карьера свидетельствуют глубокие разрезы в породе и остатки неотесанных каменных блоков.

Археологи отметили искусно выполненное каменное плато и остатки святилища в северо-восточной части храмового комплекса. Предположительно, языческое святилище было создано римлянами после разрушения Иерусалима из-за восстания иудеев в 66—73 годах нашей эры.

Ранее археологи нашли в Турции 1600-летний амулет с изображением схватки библейского царя. Ученые предполагают, что амулет является символом христианской религии и власти.

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