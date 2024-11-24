Украине предрекли «смертоносные» морозы из-за не построенной защиты энергосистемы

Times: Украина не построила защиту энергосистемы, ей грозят смертоносные морозы

Украине этой зимой грозят «суровые и смертоносные» морозы из-за того, что защита объектов энергосистемы так и не была построена. Такое развитие ситуации предрекло издание The Times.

В публикации отмечается, что в феврале 2024 года британские инженеры и специалисты из США, Германии и Японии посоветовали украинским коллегам создать конструкции для защиты энергетических объектов от атак. Речь шла о бункерах для электроподстанций, называемых «третьим уровнем защиты».

Ныне уволенный глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем в июне заявлял, что проект был намеренно отложен из-за отказа Киева выделить средства на его реализацию. Тогда агентство запросило у властей 1,4 миллиарда евро на поставку бункеров, но финансирование было заблокировано.

Сменивший Найема Сергей Сухомлин отмечал, что подрядчики ожидали «слишком большой прибыли», и агентство пересматривало контракты, в частности занималось перепроектировкой некоторых сооружений для сокращения расходов.

Подрядчики в свою очередь заявили, что пытались продвинуться вперед со строительством, однако из-за нехватки финансирования были вынуждены брать кредиты. Гендиректор одной из компаний, занимавшихся защитными сооружениями, утверждает, что если бы конструкции были возведены в срок, отключений электроэнергии было бы гораздо меньше.

Сейчас, когда около 80 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено, без надлежащей защиты оставшихся мощностей страна оказалась уязвимой перед зимой, резюмировало издание.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине нужна срочная помощь в преддверии зимы, которую Россия снова использует как оружие. Он отметил, что Россия якобы уничтожит энергосистему Украины, поэтому призвал предоставить украинским военным как можно больше оружия, особенно ракет противовоздушной обороны (ПВО).