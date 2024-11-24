В Британии заявили о скором наступлении ВС России на Запорожье

The Economist: ВСУ ожидают скорого наступления ВС России на Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидают скорого наступления Российской армии на город Запорожье. Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщает британское издание The Economist.

«Украинская разведка считает, что Россия готовится к смелому наступлению на город Запорожье, расположенный в 30 километрах от линии фронта. Когда именно — никто не знает, но в этом есть какой-то смысл», — указано в сообщении.

Отмечается, что точное время наступления ВС России на Запорожье неизвестно. В материале подчеркивается, что данный город является стратегически важным для Украины.

Ранее основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и командир Третьей штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Запорожская область остается чрезвычайно опасным направлением для украинской армии. «Местность там равнинная. Если посмотреть на карту, то больших населенных пунктов почти нет», — рассказал он.