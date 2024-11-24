В Финляндии из-за забастовки пилотов отменят более 300 авиарейсов

Авиакомпания Finnair отменит более 300 рейсов из-за забастовки пилотов

Финская авиакомпания Finnair отменит более 300 рейсов из-за забастовки пилотов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ее пресс-службы.

Профсоюз пилотов Финляндии (SLL) анонсировал забастовку 9 и 13 декабря. Как отметил главный операционный директор Finnair Яакко Шильдт, летчики решили бастовать вместо переговоров, что нарушает планы около 33 тысяч клиентов компании в преддверии рождественских каникул. Шильдт пообещал предложить альтернативные рейсы как можно большему числу пассажиров.

Забастовка связана с тем, что 30 сентября истек срок коллективного трудового договора между профсоюзом и авиакомпанией. Переговоры о новом договоре безрезультатно идут на протяжении трех месяцев.

21 ноября стало известно, что персонал коньячного дома Hennessy во Франции устроил беспрецедентную забастовку на фоне введения Китаем таможенных пошлин на бренди из Евросоюза.