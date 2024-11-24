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08:33, 24 ноября 2024Мир

В Германии осудили утечки данных по делу «Северных потоков»

Депутат АдГ Шмидт: ФРГ не ответила на более 300 запросов по «Северным потокам»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений (Ойген) Шмидт прокомментировал расследование по делу о диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит ТАСС.

Шмидт осудили утечки данных по делу «Северных потоков» и подчеркнул, что эти происшествия вызывают у него удивление.

«Я сам как депутат подал больше 300 запросов о ходе расследования и всегда получал ответы, что все детали засекречены, что ничего сказать не можем. Я считаю, это несерьезно», — отметил он.

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