Депутат АдГ Шмидт: ФРГ не ответила на более 300 запросов по «Северным потокам»

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений (Ойген) Шмидт прокомментировал расследование по делу о диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит ТАСС.

Шмидт осудили утечки данных по делу «Северных потоков» и подчеркнул, что эти происшествия вызывают у него удивление.

«Я сам как депутат подал больше 300 запросов о ходе расследования и всегда получал ответы, что все детали засекречены, что ничего сказать не можем. Я считаю, это несерьезно», — отметил он.

