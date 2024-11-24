В Грузии прошел марш женщин против итогов парламентских выборов

В Тбилиси прошел марш женщин, выступающих против итогов парламентских выборов

В Тбилиси прошел марш женщин, которые выступали против итогов парламентских выборов. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Участницы выступали также за масштабную волну эмиграции. Женщины с чемоданами прошли от площади Свободы к резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта».

Затем началась акция преподавателей и профессоров, которые стремятся уехать в Европу.

24 ноября появилась информация, что представители оппозиции начали возводить конструкции для митинга у здания парламента Грузии. Проведение митинга оппозиции, не согласной с результатами парламентских выборов, ожидается вечером в воскресенье.