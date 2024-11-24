В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

«Главком»: в Киеве зазвучала воздушная тревога и произошли взрывы

В Киеве на фоне начавшейся воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Главком» в воскресенье, 24 ноября.

Известно, что на данный момент тревогу объявили в Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Накануне, 23 ноября, в Запорожье, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины, произошли взрывы. Помимо этого, ранее стало известно о взрывах в Киеве. Кроме украинской столицы, они также прозвучали в Киевской области.