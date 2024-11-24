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16:44, 24 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

«Главком»: в Киеве зазвучала воздушная тревога и произошли взрывы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве на фоне начавшейся воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Главком» в воскресенье, 24 ноября.

Известно, что на данный момент тревогу объявили в Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Накануне, 23 ноября, в Запорожье, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины, произошли взрывы. Помимо этого, ранее стало известно о взрывах в Киеве. Кроме украинской столицы, они также прозвучали в Киевской области.

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