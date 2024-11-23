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08:39, 23 ноября 2024Бывший СССР

В подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Запорожье, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Запорожье», — говорится в сообщении.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве. Кроме украинской столицы, они также прозвучали в Киевской области.

Днем 22 ноября взрывы раздались в Днепропетровской области. Они прогремели на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Позднее стало известно, что под удар попал объект инфраструктуры.

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