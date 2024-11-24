В Кремле назвали беспрецедентной ситуацию между Россией и Западом

Песков: ситуация между Россией и коллективным Западом — беспрецедентная

На данный момент сложилась беспрецедентная ситуация между Москвой и коллективным Западом, стремящимся подавить Россию и нанести ей стратегическое поражение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео доступно в его Telegram-канале.

«Коллективный Запад, ведомый Соединенными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию — нанести ей стратегическое поражение», — отметил представитель Кремля.

В этом контексте, подчеркнул Песков, удар новой ракетой «Орешник» — это своевременно, востребовано и эффективно. По его словам, удар был «предупредительным звоночком» в ответ на действия Запада.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении Россией удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», который находится в Днепропетровске, в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по российской территории.