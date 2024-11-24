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11:51, 24 ноября 2024Мир

В Кремле раскрыли детали операции по запуску «Орешника»

Песков: узкий круг лиц знал о скором применении Россией ракеты «Орешник»
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал SHOT

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл детали операции по запуску ракеты «Орешник». Соответствующий комментарий представителя российского лидера публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По его словам, узкий круг лиц в Кремле знал о скором применении Россией новых вооружений. Кроме того, он отметил, что это был абсолютно засекреченный процесс. «Я не знал, узнал вместе со всеми», — уточнил он.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», который находится в Днепропетровске.

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