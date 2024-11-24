В Курской области МЧС обезвредило 51 суббоеприпас ракеты «Хаймарс» и взрывчатку

В Курской области российские пиротехники провели работы по обеспечению безопасности местных жителей и очистке территории от взрывоопасных предметов. Об этом в воскресенье, 24 ноября, в своем Telegram-канале сообщает МЧС России.

По данным ведомства, в ходе обследования территории площадью свыше 5000 квадратных километров был обнаружен 51 суббоприпас американской кассетной ракеты «Хаймарс», поставляемой США в вооруженные силы Украины (ВСУ). Также спасатели нашли взрывное устройство, сброшенное дроном противника.

«Основная задача — обеспечить безопасную жизнедеятельность курян и очистить территории сел от взрывоопасных предметов», — рассказали в МЧС.

В сентября в Курской области росгвардейцы обезвредили десятки неразорвавшихся боеприпасов в огородах жителей.