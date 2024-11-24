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05:59, 24 ноября 2024Мир

В Ливане обвинили Запад в искажении фактов о конфликте на Украине

Ливанский политик Авад: Запад искажает факты, обвиняя РФ в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gemma Hubeek / Global Look Press

Запад переворачивает факты с ног на голову, обвиняя Россию в конфликте на Украине. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил координатор по Азии и зарубежью Партии свободного патриотического движения Республики Ливан Юсеф Авад.

Политик подчеркнул, что Палестина просто защищается от нападков Израиля, однако Израиль переворачивает все «с ног на голову». «Израиль говорит, что это якобы на них нападают, а они защищаются. Это похоже на то, что они (на Западе, — прим. "Ленты.ру") сделали с Россией раньше», — отметил Авад.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя возложил ответственность за эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем на США. Он также рассказал, что США годами блокировали любые сигналы Совета безопасности ООН, утверждая, что «тихая региональная дипломатия эффективнее».

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