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02:19, 14 октября 2023Мир

Небензя возложил ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на США

Небензя: ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке лежит на США

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя возложил ответственность за эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем на США. Его слова приводит ТАСС.

«Позвольте мне внести ясность, ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах», — заявил дипломат. По его мнению, именно Вашингтон «безответственно и эгоистично блокировал работу ближневосточного "квартета" международных посредников» в попытке монополизировать мирный процесс. Небензя также рассказал, что США годами блокировали любые сигналы Совета безопасности ООН, утверждая, что «тихая региональная дипломатия эффективнее».

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Марина Совина
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