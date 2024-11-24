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14:27, 24 ноября 2024Россия

В Санкт-Петербурге школьник попал в реанимацию после катания на картинге

В Санкт-Петербурге школьник потерял управление на картинге и попал в реанимацию
Мария Винар

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге школьник попал в реанимацию после катания на картинге. Об этом сообщает портал 78.ru.

9-летний житель города Пушкина, катаясь на картинге в спортивно-развлекательном центре Primo karting на Магнитогорской улице, потерял управление, врезался в ограждение и ударился головой о руль. Врачи диагностировали у пострадавшего ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лба. Кроме того, на нем были обнаружены ссадины шеи и предплечья.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком во дворе дома на Комсомольском проспекте.

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