В Санкт-Петербурге школьник попал в реанимацию после катания на картинге

В Санкт-Петербурге школьник потерял управление на картинге и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге школьник попал в реанимацию после катания на картинге. Об этом сообщает портал 78.ru.

9-летний житель города Пушкина, катаясь на картинге в спортивно-развлекательном центре Primo karting на Магнитогорской улице, потерял управление, врезался в ограждение и ударился головой о руль. Врачи диагностировали у пострадавшего ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лба. Кроме того, на нем были обнаружены ссадины шеи и предплечья.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком во дворе дома на Комсомольском проспекте.