В Словакии предупредили о последствиях затягивания конфликта на Украине

Премьер Словакии Фицо: затягивание конфликта на Украине приведет к ее ослаблению

Затягивание конфликта на Украине приведет к ее ослаблению, а также к трагическим последствиям для обеих сторон. Об этом предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

При этом, как утверждает политик, западные страны хотят продолжения конфликта, что подтверждает их разрешение на использование переданного Украине оружия для ударов по России. Фицо подчеркнул, что необходимо начать переговоры, чтобы остановить гибель людей.

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. Позднее украинские войска нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS 19 ноября. Затем 21 ноября была совершена атака с использованием системы Storm Shadow и HIMARS.