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22:25, 24 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о критической ситуации с моральным духом бойцов

Economist: в ВСУ сложилась критическая ситуация с моральным духом бойцов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине все больше бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ) готовы прекратить огонь. Об этом журналу The Economist рассказали несколько украинских офицеров.

По словам одного из них, желающих «сражаться до конца» осталось не более 30 процентов солдат. Ситуацию усугубляет нехватка личного состава и низкий уровень подготовки новобранцев, которые зачастую оказываются слишком старыми для ведения боевых действий.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис описал боевые потери ВСУ как «ужасающие». По его словам, нет никаких признаков того, что ситуация изменится в лучшую сторону. При этом, отметил эксперт, западные страны идут на отчаянные шаги, пытаясь помочь украинской армии, и поставляют Киеву все подряд.

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