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21:55, 24 ноября 2024Мир

Вице-президент Филиппин заказала убийство президента

Вице-президент Филиппин наняла киллера для убийства президента и его жены
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Сара Дутерте

Сара Дутерте. Фото: Lisa Marie David / Reuters

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте-Карпио заявила, что наняла киллера для убийства президента страны Фердинанда Маркоса-младшего и его жены. Ее слова передает издание South China Morning Post.

«Я сказала ему: "Если меня убьют, убей президента, его жену Марию Луизу и спикера палаты представителей Мартина Ромуальдеса. Не останавливайся, пока ты не убьешь их всех". Это не шутка. Я уже заключила сделку», — сказала она на пресс-конференции.

До этого филиппинские власти задержали главу аппарата вице-президента Зулейку Лопес по делу о возможных нецелевых расходах вице-президента. Правительство Филиппин также пообещало принять «немедленные надлежащие меры» в отношении Дутерте.

Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) привела силы в Южно-Китайском море в состояние боевой готовности для патрулирования акватории у спорного рифа Хуанъянь (Скарборо), причиной этого стали действия соседних Филиппин.

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