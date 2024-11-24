Вице-президент Филиппин заказала убийство президента

Вице-президент Филиппин наняла киллера для убийства президента и его жены

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте-Карпио заявила, что наняла киллера для убийства президента страны Фердинанда Маркоса-младшего и его жены. Ее слова передает издание South China Morning Post.

«Я сказала ему: "Если меня убьют, убей президента, его жену Марию Луизу и спикера палаты представителей Мартина Ромуальдеса. Не останавливайся, пока ты не убьешь их всех". Это не шутка. Я уже заключила сделку», — сказала она на пресс-конференции.

До этого филиппинские власти задержали главу аппарата вице-президента Зулейку Лопес по делу о возможных нецелевых расходах вице-президента. Правительство Филиппин также пообещало принять «немедленные надлежащие меры» в отношении Дутерте.

Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) привела силы в Южно-Китайском море в состояние боевой готовности для патрулирования акватории у спорного рифа Хуанъянь (Скарборо), причиной этого стали действия соседних Филиппин.