Во ФСИН опровергли фейки о причинах гибели курсантки своей академии и начали проверку

В Рязанской академии ФСИН начали проверку после суицида курсантки

В Рязанской академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) организовали проверку в связи с гибелью курсантки 3-го курса. Об этом в воскресенье, 24 ноября, со ссылкой на пресс-службу ФСИН сообщает РИА Новости.

В ведомстве опровергли ряд распространившихся в интернете и СМИ фейков о причине случившегося. В частности, не подтвердилась версия об изнасиловании курсантки и о том, что ее не отпустили на похороны одного из родителей — оба живы. Причины суицида будут установлены в ходе начавшейся проверки.

1 сентября сообщалось, что в Приморском крае этническая банда довела вымогательствами участника СВО до попытки суицида.