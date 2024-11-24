Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:28, 24 ноября 2024Силовые структуры

Во ФСИН опровергли фейки о причинах гибели курсантки своей академии и начали проверку

В Рязанской академии ФСИН начали проверку после суицида курсантки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Рязанской академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) организовали проверку в связи с гибелью курсантки 3-го курса. Об этом в воскресенье, 24 ноября, со ссылкой на пресс-службу ФСИН сообщает РИА Новости.

В ведомстве опровергли ряд распространившихся в интернете и СМИ фейков о причине случившегося. В частности, не подтвердилась версия об изнасиловании курсантки и о том, что ее не отпустили на похороны одного из родителей — оба живы. Причины суицида будут установлены в ходе начавшейся проверки.

1 сентября сообщалось, что в Приморском крае этническая банда довела вымогательствами участника СВО до попытки суицида.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине зафиксировали волну подрывов силовиков

      В России высказались о поддержке позиции Москвы по Украине в команде Трампа

      Рядом с британским парламентом произошло нападение с ножом

      На Западе допустили размещение солдат ВСУ в Европе

      Бастрыкин заинтересовался нападением на сына участника СВО

      Во ФСИН опровергли фейки о причинах гибели курсантки своей академии и начали проверку

      Экс-полковник СБУ призвал ВСУ к срочному отступлению

      Появилось видео задержания подозреваемого в стрельбе в Саратовской области

      В Молдавии назвали последствия контракта Санду с Газпромом

      Парашютисты упали во время приземления в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше