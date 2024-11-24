Юрист предупредил об опасности американских мин на Украине

Юрист Копыл заявил о вреде поставленных Украине мин США для мирных жителей

Юрист, руководитель правозащитного проекта «Верум» Иван Копыл оценил степень ущерба от мин, которые США передали Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт заявил, что американские мины, в первую очередь, приносят вред мирным жителям. По его мнению, Запад смотри сквозь пальцы на применения таких мин.

«В зонах, близких к фронту, мина-"лепесток" армией Украины применяется до сих пор. Эти мины, противопехотные мины, запрещены Оттавской конвенцией, должны были быть уничтожены Украиной еще в 2010 году, но, к сожалению, это не случилось», — отметил он.

О планах США отправить Украине противопехотные мины объявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он объяснил, что данный вид мин можно контролировать, когда они будут самоактивироваться и самодетонировать, что делает их «более безопасными» для использования в боевых действиях.

