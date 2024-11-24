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08:10, 24 ноября 2024Россия

Юрист предупредил об опасности американских мин на Украине

Юрист Копыл заявил о вреде поставленных Украине мин США для мирных жителей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Юрист, руководитель правозащитного проекта «Верум» Иван Копыл оценил степень ущерба от мин, которые США передали Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт заявил, что американские мины, в первую очередь, приносят вред мирным жителям. По его мнению, Запад смотри сквозь пальцы на применения таких мин.

«В зонах, близких к фронту, мина-"лепесток" армией Украины применяется до сих пор. Эти мины, противопехотные мины, запрещены Оттавской конвенцией, должны были быть уничтожены Украиной еще в 2010 году, но, к сожалению, это не случилось», — отметил он.

О планах США отправить Украине противопехотные мины объявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он объяснил, что данный вид мин можно контролировать, когда они будут самоактивироваться и самодетонировать, что делает их «более безопасными» для использования в боевых действиях.

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