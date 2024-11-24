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23:09, 24 ноября 2024Путешествия

Загоревшийся в турецком аэропорту российский самолет попал на видео

Загоревшийся при посадке в турецком аэропорту российский самолет попал на видео
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Загоревшийся в турецком аэропорту самолет российской авиакомпании «Азимут» попал на видео. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

На ролике можно увидеть охваченный огнем лайнер, к которому подъезжают машины экстренных служб.

Согласно информации портала Airporthaber, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. У самолета возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Отмечается, что авиационные службы оперативно потушили возгорание.

Ранее Росавиация отреагировала на возгорание Superjet 100 в Турции, указав, что в результате пожара жертв нет.

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