Загоревшийся в турецком аэропорту российский самолет попал на видео

Загоревшийся при посадке в турецком аэропорту российский самолет попал на видео

Загоревшийся в турецком аэропорту самолет российской авиакомпании «Азимут» попал на видео. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

На ролике можно увидеть охваченный огнем лайнер, к которому подъезжают машины экстренных служб.

Согласно информации портала Airporthaber, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. У самолета возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Отмечается, что авиационные службы оперативно потушили возгорание.

Ранее Росавиация отреагировала на возгорание Superjet 100 в Турции, указав, что в результате пожара жертв нет.