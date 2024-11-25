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19:21, 25 ноября 2024Ценности

42-летняя звезда «Ворониных» снялась в откровенном наряде

42-летняя актриса Екатерина Волкова снялась в бюстгальтере и термобелье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @volkovihome

Российская актриса Екатерина Волкова снялась в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда сериала «Воронины» предстала перед камерой в бежевом термобелье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. При этом артистка также надела нюдовый бюстгальтер, который был виден сквозь вырез ее наряда.

Впоследствии она примерила белое приталенное макси-платье с пышной юбкой, отметив, что данный костюм предназначен для съемок. «Как выглядит утепление под свадебное платье. Понимаете, да? Должны были снимать летом, но пришла неожиданно зима», — заявила знаменитость.

Ранее в ноябре российская актриса театра и кино Наталья Рудова сходила на баскетбол в откровенном наряде.

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