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17:07, 25 ноября 2024Экономика

Банк России назвал самые сложные и рисковые инвестиции

ЦБ: от получения кредитов на инвестиции стоит воздержаться
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Инвестиции на заемные деньги — это самый сложный и рискованный способ вложения денег для неквалифицированных инвесторов. Об этом сообщило издание «Абзац» со ссылкой на Банк России.

По данным регулятора, на последствия такой торговли поступает немало жалоб. Поэтому, если кредитная организация призывает клиента взять ссуду для инвестиций, да еще и без прохождения теста, то от таких предложений стоит отказаться. Как отметили в ЦБ, доход, на который в будущем рассчитывает человек, вложившийся в финансовые инструменты, отнюдь не гарантирован. А между тем расходы на обслуживание займа приходится нести сразу.

В сентябре количество россиян с брокерским счетом на Московской бирже увеличилось на 437 тысяч человек, до 33,8 миллиона пользователей. За первый месяц осени они вложили в инструменты фондового рынка больше 123 миллиардов рублей. Что касается количества индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Мосбирже, то оно увеличилось до 5,86 миллиона.

В конце лета количество физических лиц, открывших брокерские счета на Московской бирже, выросло до 33,3 миллиона.

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