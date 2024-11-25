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18:55, 25 ноября 2024Экономика

Россиянин нажил на аферах с ремонтом почти 4 миллиона рублей

Житель Благовещенска нажил на аферах с ремонтом 3,8 миллиона рублей
Виктория Клабукова

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Житель Благовещенска, представляясь мастером по ремонту, нажил на доверчивых горожанах почти четыре миллиона рублей. Об афере россиянина пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на прокуратуру Амурской области.

Мошенник орудовал более года — с мая 2023 года по август 2024-го. Объявления об услугах по ремонту квартир он размещал в интернете, а с откликнувшимися оперативно заключал договор с обязательным условием предоплаты. Первое время после получения средств махинатор делал вид, что отделочные работы начаты, но вскоре переставал выходить на связь. Жертвами афериста стали 11 человек. Общая сумма ущерба составила 3,8 миллиона рублей. Мужчину задержали, в ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее сообщалось о серии афер с квартирным ремонтом и установкой кондиционеров в Набережных Челнах. Аферист рекламировал свои услуги в домовых чатах. Чтобы не вызывать подозрений, мужчина оставлял для связи свои контакты и личные данные, расписки, с несколькими заказчиками даже заключил договор. Но, когда дело доходило до самого ремонта, мужчина начинал переносить даты, а после удалялся из чатов и менял номер телефона.

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