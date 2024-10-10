Ремонтник-аферист обманул два десятка россиян

Лжеремонтник нажил больше миллиона рублей на жителях Набережных Челнов

Лжеремонтник нажил больше миллиона рублей на жителях Набережных Челнов. Предприимчивый горожанин обманул больше двух десятков человек, передает пресс-служба местного управления МВД.

С марта по июль мужчина размещал объявления об услугах ремонта или установки кондиционеров в домовых чатах. От потенциальных клиентов ремонтник требовал внести предоплату, а в ряде случаев и заранее оплатить предстоящую работу в полном размере. Деньги мошенник брал наличными или банковским переводом. Чтобы не вызывать подозрений, челнинец оставлял для связи свои контакты и личные данные, расписки, с несколькими заказчиками даже заключил договор. К работам мужчина так и не приступал, придумывая все новые оправдания для переноса дат. В конце концов он удалялся из чатов, менял номера телефонов и переезжал. На каждой из жертв ему удавалось заработать от 20 тысяч по 280 тысяч рублей.

Пострадавшие обратились в полицию. Афериста разыскали и арестовали. Как оказалось, он уже 15 раз привлекался за кражи. Заработанные средства, как признался подозреваемый, ушли на погашение старых долгов.

Ранее с лжемастером столкнулись петербуржцы. Махинатор приступал к ремонту только по предоплате, а затем, выполнив лишь несущественные работы, требовал внести всю сумму целиком — якобы на покупку материалов. Каждый из потерпевших, согласившись на услуги «ремонтника», потерял от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.