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17:08, 10 октября 2024Экономика

Ремонтник-аферист обманул два десятка россиян

Лжеремонтник нажил больше миллиона рублей на жителях Набережных Челнов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Лжеремонтник нажил больше миллиона рублей на жителях Набережных Челнов. Предприимчивый горожанин обманул больше двух десятков человек, передает пресс-служба местного управления МВД.

С марта по июль мужчина размещал объявления об услугах ремонта или установки кондиционеров в домовых чатах. От потенциальных клиентов ремонтник требовал внести предоплату, а в ряде случаев и заранее оплатить предстоящую работу в полном размере. Деньги мошенник брал наличными или банковским переводом. Чтобы не вызывать подозрений, челнинец оставлял для связи свои контакты и личные данные, расписки, с несколькими заказчиками даже заключил договор. К работам мужчина так и не приступал, придумывая все новые оправдания для переноса дат. В конце концов он удалялся из чатов, менял номера телефонов и переезжал. На каждой из жертв ему удавалось заработать от 20 тысяч по 280 тысяч рублей.

Пострадавшие обратились в полицию. Афериста разыскали и арестовали. Как оказалось, он уже 15 раз привлекался за кражи. Заработанные средства, как признался подозреваемый, ушли на погашение старых долгов.

Ранее с лжемастером столкнулись петербуржцы. Махинатор приступал к ремонту только по предоплате, а затем, выполнив лишь несущественные работы, требовал внести всю сумму целиком — якобы на покупку материалов. Каждый из потерпевших, согласившись на услуги «ремонтника», потерял от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

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      Виктория Клабукова
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