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18:16, 30 августа 2024Экономика

Лжеремонтник нажил миллионы на доверчивых петербуржцах

Петербуржец украл миллионы рублей, обещая сделать ремонт «под ключ»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Жители Северной столицы обратились за услугами по ремонту квартиры к мошеннику. Лжемастер нажил на доверчивых клиентах миллионы рублей, передает пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Одной из жертв афериста стал житель Кронштадта, он и обратился к правоохранителям. Его разбирательства с махинатором начались в мае 2023 года. Тогда мужчина заключил с мошенником договор на ремонт квартиры на условиях предоплаты. Однако, выполнив лишь несущественные работы, строитель потребовал внести всю сумму целиком — якобы на покупку материалов. Свои услуги злоумышленник оценил в 3,2 миллиона рублей. Получив деньги, он стал затягивать ремонт, а вскоре и вовсе скрылся. Договориться с ремонтником в одиночку пострадавшему не удалось. Ситуацией заинтересовались в полиции.

Как выяснилось, на счету афериста уже семь обманутых заказчиков. Каждый из них, согласившись на услуги «мастера», потерял от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Кроме того, ранее мужчина промышлял подлогом в Нижнем Новгороде, за что был осужден на три года условно. Мошенник задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Красноярска связалась с подставной службой по борьбе с вредителями и лишилась 100 тысяч рублей. Изначально расценки держались в пределах трех тысяч рублей, однако спустя несколько дней лжедезинсекторы повысили стоимость своих услуг. Проведенные работы не привели к истреблению тараканов.

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      Виктория Клабукова
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