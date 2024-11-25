Бывший советник Кучмы заявил о серьезном конфликте между Зеленским и Сырским

Соскин: между Зеленским и Сырским серьезный открытый конфликт

Между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским возник конфликт. Об этом заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Сырский выполняет определенные задания, и, что важно, уже он не приходит к Зеленскому на встречи, то есть уже можно говорить, что столкновение вышло за рамки. (…) то есть уже есть открытый серьезный конфликт», — объяснил Соскин.

Экс-советник Кучмы добавил, что Зеленский теряет контроль над государством. Соскин также выразил мнение, что в скором будущем руководство украинской армии выйдет из подчинения политика.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис обвинил Зеленского в предательстве ВСУ. По его словам, глава украинского государства слишком поздно отдал военным приказ покинуть Угледар.