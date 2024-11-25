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20:25, 25 ноября 2024Бывший СССР

Бывший советник Кучмы заявил о серьезном конфликте между Зеленским и Сырским

Соскин: между Зеленским и Сырским серьезный открытый конфликт
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Александр Сырский и Владимир Зеленский

Александр Сырский и Владимир Зеленский. Фото: Metin Aktaа / Anadolu Agency / Getty Images

Между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским возник конфликт. Об этом заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Сырский выполняет определенные задания, и, что важно, уже он не приходит к Зеленскому на встречи, то есть уже можно говорить, что столкновение вышло за рамки. (…) то есть уже есть открытый серьезный конфликт», — объяснил Соскин.

Экс-советник Кучмы добавил, что Зеленский теряет контроль над государством. Соскин также выразил мнение, что в скором будущем руководство украинской армии выйдет из подчинения политика.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис обвинил Зеленского в предательстве ВСУ. По его словам, глава украинского государства слишком поздно отдал военным приказ покинуть Угледар.

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