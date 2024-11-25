ОПЕК+ пообещали проблемы из-за внутреннего врага

Bloomberg: новым врагом ОПЕК+ в сокращении цен на нефть станет Казахстан

В 2025 году ОПЕК+ в попытке удержать цены на нефть может столкнуться не только с большим числом внешних вызовов, но и с внутренним врагом, которым станет Казахстан. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Автор материала Хавьер Блас напоминает, что ОПЕК регулярно испытывает одну и ту же проблему, связанную с крупными инвестициями в добычу в отдельной стране. Чтобы компенсировать расходы, власти пытаются нарастить экспорт.

В начале нулевых таким членом картеля стал Алжир, в 2010-е годы пример с него взял Ирак, а недавно в такой же роли выступили Объединенные Арабские Эмираты. В следующем году на их месте должен быть Казахстан.

Среднеазиатское государство является участником расширенного формата ОПЕК+ с 2016 года, с момента его создания. В эти годы Астана, как правило, добывала больше своей квоты. Но в 2025 году проблема усугубится из-за введения в эксплуатацию проекта стоимостью 45 миллиардов долларов, предусматривающего расширение добычи на Тенгизском месторождении.

Как отмечает эксперт, для соблюдения квот ОПЕК+ Казахстан может сократить добычу на других месторождениях на тот же объем, что планируется добывать на новом проекте. Такие действия даже будут экономически эффективными, потому что себестоимость добычи на Тенгизе ниже. Однако в Астане все же надеялись на увеличение квоты, и если этого не произойдет, то страна может фактически отказаться от исполнения квот и добывать гораздо больше.

Стоимость нефти Brent 25 ноября находится на уровне 74 долларов за баррель, что ниже желаемого для членов ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии. Увеличение добычи странами вне объединения, в первую очередь США, а также слабеющий рост экономики в Китае сводят на нет усилия по удержанию стоимости сырья.

В октябре страны ОПЕК+ решили не повышать добычу до конца года из-за слабости нефтяных котировок, однако это решение оказалось довольно сложным. Ряд стран хотел бы увеличить продажи из-за снижения доходов, а с учетом того, что политика сохранения не помогает поднять цены, их требования поднять добычу становятся особенно настойчивыми.