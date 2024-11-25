Евросоюзу предсказали очередной скачок цен на энергоносители

Энергетик Митрахович: восстановление промышленности разгонит цены на газ в ЕС

Если страны Европейского союза (ЕС) решат восстановить часть их химического или металлургического производства, то это обернется очередным скачком цен на газ. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, которого цитируют «Известия».

Он напомнил, что, когда власти Евросоюза шли на сокращение поставок российских энергоносителей, они понимали, что им придется поступиться некоторыми доходами, а также частью энергоемкой, химической и металлургической промышленности. Теперь, если ее решат восстановить, это вызовет еще одно повышение цен на газ из-за роста потребления.

Свою роль сыграет и то, что ЕС не может контролировать спрос на газ в других частях света. И если где-то спрос на этот ресурс начнет расти, то, значит, Европе достанется меньше.

Ранее Евростат подсчитал, что ЕС пришлось больше платить за российский сжиженный природный газ (СПГ). Оказалось, что его цена в III квартале выросла на 150 процентов. Объем импорта при этом увеличился лишь на два процента.

В свою очередь, обозреватель Bloomberg Хавьер Блас констатировал, что Брюссель обманулся, когда посчитал, что ему удалось справиться с проблемой зависимости от российского газа.