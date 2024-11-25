Евростат: стоимость закупок российского СПГ выросла для ЕС на 150 процентов

Цена российского сжиженного природного газа (СПГ), который приходится платить Европейскому союзу, увеличилась. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Евростат.

Стоимость данного энергоносителя выросла в III квартале 2024 года на 150 процентов. При этом объем импорта оказался на два процента выше, чем в I квартале 2021 года.

Кроме того, отмечается, что российская доля в европейском импорте СПГ в III квартале 2024 года выросла на 20 процентов. На поставки из США приходится 35 процентов.

Что касается трубопроводного газа, то в III квартале объем его импорта из РФ в ЕС оказался на 54 процента ниже, чем в I квартале 2021 года. Впрочем, стоимость упала лишь на 10 процентов.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас пришел к выводу, что Европейский союз занимался самообманом, когда решил, что преодолел проблему зависимости от российского газа. Оказалось, что ее так и не удалось решить, хотя Брюссель и смог ослабить зависимость от поставок данного энергоносителя из России. Результатом ошибочной политики европейских властей стала еще одна зима высоких цен не только на газ, но и на электроэнергию.

Экономисты же объясняют рост двусторонней торговли между Россией и некоторыми странами Европы тем, что ЕС все еще нуждается в некоторых товарах из РФ.