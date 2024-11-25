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16:10, 25 ноября 2024Экономика

Евросоюзу стал дороже обходиться один российский энергоноситель

Евростат: стоимость закупок российского СПГ выросла для ЕС на 150 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Цена российского сжиженного природного газа (СПГ), который приходится платить Европейскому союзу, увеличилась. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Евростат.

Стоимость данного энергоносителя выросла в III квартале 2024 года на 150 процентов. При этом объем импорта оказался на два процента выше, чем в I квартале 2021 года.

Кроме того, отмечается, что российская доля в европейском импорте СПГ в III квартале 2024 года выросла на 20 процентов. На поставки из США приходится 35 процентов.

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Что касается трубопроводного газа, то в III квартале объем его импорта из РФ в ЕС оказался на 54 процента ниже, чем в I квартале 2021 года. Впрочем, стоимость упала лишь на 10 процентов.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас пришел к выводу, что Европейский союз занимался самообманом, когда решил, что преодолел проблему зависимости от российского газа. Оказалось, что ее так и не удалось решить, хотя Брюссель и смог ослабить зависимость от поставок данного энергоносителя из России. Результатом ошибочной политики европейских властей стала еще одна зима высоких цен не только на газ, но и на электроэнергию.

Экономисты же объясняют рост двусторонней торговли между Россией и некоторыми странами Европы тем, что ЕС все еще нуждается в некоторых товарах из РФ.

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