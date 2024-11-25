Рост торговли Евросоюза с Россией объяснили

Эксперт Данильцев: торговля Европы и России растет из-за нужды в товарах из РФ

Двусторонняя торговля между Россией и некоторыми странами Европы растет, так как Евросоюз (ЕС) все еще нуждается в некоторых товарах из РФ. Так тенденцию на международном рынке объяснил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев, его цитирует газета «Известия».

По данным Евростата, в сентябре 2024 года Италия нарастила торговлю с РФ на четверть, до 768 миллионов евро, из которых 427,1 миллиона пришлось на итальянские поставки на отечественный рынок. Товарооборот с ФРГ составил 720 миллионов евро, с Францией — 469 миллионов. В топ-5 российских торговых партнеров в первом осеннем месяце также вошли Венгрия (451 миллион евро) и Нидерланды (437 миллионов). При этом наибольший рост показала Бельгия, увеличившая обмен товарами с Россией на 60 процентов, до 419 миллионов.

По словам эксперта, пока данные о наборе товаров не обработаны, однако традиционный их набор среди прочего включает удобрения, энергоносители и химическую продукцию.

«Европейские компании нуждаются в такой продукции. Поэтому, несмотря на политические проблемы, бизнес берет свое», — пояснил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил сохранение поставок газа в Европу тем, что Россия всегда выполняет долгосрочные обязательства и не будет «стрелять себе в ногу», отказываясь от выгодной торговли. По словам министра иностранных дел, взаимовыгодное сотрудничество по поставкам газа наращивалось с 70-х годов, и за счет дешевых энергоносителей жила европейская экономика.