В России объяснили сохранение поставок газа в Европу

Лавров: Россия не будет стрелять себе в ногу в вопросе выгодной торговли газом

Россия всегда выполняет долгосрочные обязательства и не будет «стрелять себе в ногу», отказываясь от выгодной торговли. Так сохранение поставок газа в Европу объяснил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

По словам министра иностранных дел, взаимовыгодное сотрудничество по поставкам газа наращивалось с 70-х годов, и за счет дешевых энергоносителей жила европейская экономика. Сейчас Евросоюз удовлетворяет потребности за счет сжиженного природного газа (СПГ), в том числе и американского, но если он захочет вернуться к российским поставкам, Москва не будет отказываться от договоренностей.

«Олаф Шольц сказал, что Россия сама прекратила поставки газа в Европу. Зачем лгать? Всем хорошо известно, как это все происходило. Еще при Меркель США заставляли Германию не включать газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пользоваться более дорогим американским СПГ. <...> Несмотря на то, что взорвали три нитки "Северных потоков", сохраняется трубопроводная система, в том числе и через Украину, через Турцию, через Черное море. Если это взаимовыгодно, зачем стрелять в себя в ногу?» — отметил Лавров.

По мнению главного редактора аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Бориса Марцинкевича, отказ Европы от поступающего через территорию Украины российского газа вполне допустим, если будет продолжать схлопываться промышленность. Говоря о том, что на фоне снижения спроса со стороны производства «можно экономить на газе и отказываться от чего угодно», он привел в пример в постсоветскую Прибалтику, страны которой для этого «разгромили крупную промышленность и выгнали куда подальше треть населения».