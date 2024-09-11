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20:43, 11 сентября 2024Экономика

Последствия отказа Европы от российского газа оценили

Аналитик Марцинкевич: промышленность ЕС без российского газа будет схлопываться

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Отказ Европы от поступающего через территорию Украины российского газа вполне допустим на фоне продолжающегося падения потребления топлива, которое составит в текущем году 10-15 процентов. Соответствующие высказывания главного редактора аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Бориса Марцинкевича приводит «Абзац».

«Это совершенно спокойно реализуемо в том случае, если будет продолжать схлопываться промышленность», — оценил эксперт. Говоря о том, что на фоне снижения спроса со стороны производства «можно экономить на газе и отказываться от чего угодно», он привел в пример в постсоветскую Прибалтику, страны которой для этого «разгромили крупную промышленность и выгнали куда подальше треть населения».

Ранее в среду еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что, даже с учетом «впечатляющего объема газа из России», который все еще получает ЕС, сообщество готово жить без соглашения о транзите между Россией и Украиной, срок действия которого истекает 31 декабря. При этом чиновница отметила, что европейские компании продолжат покупать российский газ, пока это не запрещено санкциями.

Говоря о том, что в вопросе транзита газа из России поставлена точка (такое заявление делал, в частности, украинский президент Владимир Зеленский), представители Киева допускают, что в 2025 году страна продолжит осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию РФ, если в ЕС посчитают нужным его получать и будут достигнуты соответствующие договоренности.

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