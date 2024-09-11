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14:38, 11 сентября 2024Экономика

В Европе заявили о готовности жить без соглашения об украинском транзите газа

Еврокомиссар Симсон: ЕС готов жить без соглашения о транзите газа Украиной

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Даже с учетом того, что Евросоюз все еще получает «впечатляющий объем газа из России», сообщество «готово жить без соглашения о транзите газа между Россией и Украиной», срок действия которого истекает 31 декабря. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее цитирует ТАСС.

По словам чиновницы, в 2021 году на поставки газа из РФ приходилось 45 процентов от их общего объема, сейчас же речь идет о доле в 18 процентов. Симсон уточнила, что, «опираясь на извлеченные уроки и укрепленную систему безопасности поставок», в Европе хорошо подготовились к завершению срока действия российско-украинского контракта.

Президент России Владимир Путин, комментируя позицию Украины, ранее указал на нежелание европейских потребителей российского газа повлиять на ситуацию, отметив, что из-за прекращения транзита объемы газа, которые поступают в страны ЕС, сократятся.

Говоря о том, что в вопросе транзита газа из России «поставлена точка» (такое заявление делал, в частности, украинский глава Владимир Зеленский), представители Киева при этом допускают, что в 2025 году страна продолжит осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию РФ, если в ЕС посчитают нужным его получать и будут достигнуты соответствующие договоренности.

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      Дмитрий Воронин
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