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13:01, 5 сентября 2024Экономика

Путин высказался о влиянии отказа Украины от транзита газа на поставки из России в Европу

Путин заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Фото: Kirill Kazachkov / Roscongress Foundation / Reuters

Перспективы транзита российского газа через Украину зависят от европейских покупателей, а РФ намерена выполнять обязательства перед клиентами, с которыми имеет долгосрочные контракты, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства напомнил, что Украина отказывается от транзита газа, отметив, что «мы не можем их заставить», а европейские потребители российского газа повлиять на ситуацию, «видимо, не хотят». «Как это отразится на них, я до конца не знаю, мы занимаемся своими вопросами, а уже они пускай занимаются своими», — высказался Путин, указав, что из-за прекращения транзита объемы газа, которые поступают в Европу, сократятся.

По его словам, на фоне позиции Европы РФ будет постепенно наращивать объемы газа, направляемые в другие регионы мира. В частности, рост наблюдается в отношении поставок в Китай.

Говоря о том, что в вопросе транзита газа из России «поставлена точка», представители украинских властей при этом допускают, что в 2025 году страна продолжит осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию РФ, если в ЕС посчитают нужным его получать и будут достигнуты соответствующие договоренности.

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      Дмитрий Воронин
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