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15:45, 25 ноября 2024Из жизни

Инсценировавший свое исчезновение многодетный отец объяснился перед полицией

Мужчина из США, инсценировавший свою смерть, рассказал полиции о побеге в Европу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: apnews.com

Мужчина из США, инсценировавший свое исчезновение и сбежавший в Европу, вышел на связь с полицией. Об этом сообщает Associated Press.

Многодетный отец из штата Висконсин Райан Боргвардт пропал 12 августа на озере Грин-Лейк. Семья мужчины боялась, что его уже нет в живых, однако, оказалось, что он инсценировал гибель. После раскрытия дела Боргвардта шериф, занимающийся этим вопросом, попросил мужчину объясниться перед женой и детьми, которые искренне за него переживают.

Спустя три месяца после исчезновения Боргвардт откликнулся на просьбу и отправил полиции видео. В нем он рассказал, что жив и здоров. По словам мужчины, он находится в Восточной Европе и не планирует возвращаться. Причиной побега он назвал «вопрос личного характера».

Боргвардт заявил, что проехал около 80 километров на автомобиле от своего дома до Грин-Лейк, перевернул там каяк, бросил телефон в воду, а затем доплыл на надувной лодке до другого берега. Мужчина объяснил, что выбрал Грин-Лейк, поскольку это самое глубокое озеро в Висконсине.

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Выбравшись на сушу, по словам мужчины, он сел на электрический велосипед и за ночь преодолел на нем 110 километров до Мэдисона. Оттуда он доехал на автобусе до Детройта, где купил билет на другой автобус. На нем Боргвардт добрался до Канады, после чего наконец сел на самолет и прилетел в Европу. Полицейские отметили, что проверят его показания.

Несмотря на заявления сбежавшего, шериф пытается убедить его вернуться к семье. «Приближается Рождество. А что может быть лучшим подарком для ваших детей, если не ваше присутствие в Рождество?» — обратился к Боргвардту он.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина полиция поймала преступника, расправившегося с психически нездоровым мужчиной в лесу. После совершения преступления злоумышленник обвинил во всем медведя и сбежал.

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