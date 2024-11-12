Расправившегося с мужчиной и обвинившего в этом медведя преступника арестовали

В США арестовали преступника, убившего мужчину и обвинившего в этом медведя

В штате Южная Каролина, США, полиция поймала преступника, расправившегося с психически нездоровым мужчиной в лесу. Об этом пишет People.

Ранее Николас Уэйн Хэмлетт втерся в доверие к Стивену Дугласу Ллойду, заманил его в лес и расправился с ним, чтобы украсть его документы. После этого мужчина позвонил полиции, обвинил в произошедшем медведя и пустился в бега под чужим именем.

45-летнего преступника опознали в больнице, куда он обратился. Медики вызвали полицейских, и те арестовали Хэмлетта. Его личность была подтверждена с помощью отпечатков пальцев.

Оказалось, что Хэмлетт не так давно вышел из тюрьмы условно-досрочно, но нарушил правила, которым должен был следовать до полного освобождения. В прошлом его арестовывали за то, что он заманил некого мужчину в лес в штате Алабама и пытался там расправиться с ним.

Ранее сообщалось, что в США прошел суд над насильником, который инсценировал то, что его не стало, сбежал в Великобританию и «ожил» во время пандемии COVID-19. Преступник настаивает, что он иностранец, и изображает на заседаниях сильный британский акцент.