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12:35, 11 ноября 2024Из жизни

Жертву подставного нападения медведя опознали

В США стала известна личность туриста, чью смерть выставили за нападение медведя
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Juan Medina / Reuters

В штате Теннесси, США, опознали личность туриста, с которым якобы расправился медведь. Об этом сообщает CBS News.

Ранее полиции позвонил некто, представившийся Брэндоном Андраде, и заявил, что его ранил медведь. Приехав на вызов, полиция обнаружила бездыханного мужчину. Они провели экспертизу и выяснили, что он не является жертвой нападения хищника и не имеет никакого отношения к Андраде.

Оказалось, что с туристом расправился Николас Уэйн Хэмлетт. Он и позвонил в полицию, чтобы отвести от себя подозрения. Лишь через некоторое время полиции стала известна личность жертвы Хэмлетта. Ей оказался 34-летний Стивен Дуглас Ллойд из города Ноксвилл.

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Полицейские выяснили, что Ллойд вырос в приемной семье, из-за чего у него развилось реактивное расстройство привязанности. Оно мешает людям устанавливать социальные контакты со сверстниками и повышает их агрессию. Известно, что психически нездоровый мужчина часто уходил из дома и жил на улице, но поддерживал общение с семьей.

Полиция предполагает, что Хэмлетт втерся в доверие к Ллойду, чтобы затем украсть его личность. Преступник находится в бегах. Полицейские опасаются, что он может быть вооружен.

Ранее сообщалось, что в США 12-летний житель штата Висконсин смог защитить отца от нападения раненого медведя. После офис шерифа округа вынес мальчику официальную благодарность за мужество и вручил грамоту с надписью: «Награда герою».

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