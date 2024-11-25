Apple замедлит обновления для iPhone

Bloomberg: новые функции для iOS 19 будут выходить на iPhone поэтапно

Корпорация Apple решила выпускать новые функции для iPhone не в один день, а этапами. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации автора агентства Марка Гурмана, c выходом iOS 19 в сентябре 2025 года пользователи не получат доступ ко всем новым функциям сразу. Вместо этого Apple будет поэтапно добавлять их в iPhone. Например, более продвинутый голосовой помощник Siri появится весной 2026-го, когда должна будет выйти iOS 19.4.

Инсайдер рассказал, что таким образом в Apple хотят тщательно протестировать все новые опции и выпустить их уже готовыми. В том числе, на медленное развертывание функций в интервью The Wall Street Journal в октябре намекал топ-менеджер компании Крейг Федериги.

Также Марк Гурман заметил, что iOS 18 была выпущена примерно по такому же сценарию. Автор напомнил, что функции искусственного интеллекта (ИИ) появились лишь в ноябре и только для жителей США. Вероятно, в 2025 году инструменты Apple Intelligence будут доступны для всех пользователей iOS 18.

Ранее инсайдер Марк Гурман рассказал, что корпорация Apple запустит в 2026 году встроенного цифрового помощника для пользователей iPhone. Siri появится в iOS 20 и станет главной особенностью новой операционной системы.