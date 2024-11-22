Названа главная особенность iOS 20

Bloomberg: iOS 20 получит чат-бота на базе ИИ, который заменит Siri в iPhone

Корпорация Apple запустит в 2026 году встроенного цифрового помощника для пользователей iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации инсайдера Марка Гурмана, цифровой ассистент будет похож на чат-боты ChatGPT от OpenAI и Google Gemini Live. Помощник, которого условно называют LLM Siri, будет работать на базе искусственного интеллекта (ИИ) от Apple и заменит собой Siri.

Apple намерена запустить его весной 2026 года. То есть LLM Siri, судя по всему, появится в iOS 20 и станет главной особенностью новой операционной системы. Гурман назвал нового цифрового помощника более умной версией Siri, которая сможет не только переписывать тексты, но и взаимодействовать со сторонними сервисами и приложениями.

Марк Гурман отметил, что ассистент на основе LLM (больших языковых моделей) сможет выполнять более сложные задачи, чем Siri. В настоящий момент Apple тестирует LLM Siri на iPhone, iPad и Mac в качестве отдельного приложения. Также инсайдер рассказал, что корпорация Тима Кука может анонсировать замену Siri уже летом, на мероприятии WWDC 2025, однако новый инструмент будут разворачивать постепенно.

В середине ноября источники Bloomberg сообщили, что компания Apple выпустит умный телевизор в ближайшие годы. По информации инсайдера Марка Гурмана, это произойдет, если запланированные на 2025 год смарт-дисплеи провалятся на рынке.