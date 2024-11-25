Известную блогершу арестовали за кражу в супермаркете

Американскую блогершу Марлену Велез арестовали за кражу одежды в супермаркете

Известную американскую TikTok-блогершу Марлену Велез арестовали в США за кражу одежды и товаров для дома. Об этом сообщил портал Wink News.

Отмечается, что блогерша взяла в супермаркете 16 товаров общей стоимостью 500 долларов (около 50 тысяч рублей), включая товары для дома и одежду. Однако на кассе самообслуживания она отсканировала фальшивые штрих-коды, чтобы заплатить меньше.

Велез предъявили обвинение в мелкой краже. Уточняется, что у блогерши было почти 300 тысяч подписчиков в TikTok. На данный момент ее страница в соцсети неактивна.

Ранее сообщалось, что блогера из США Кушейна Картера, ведущего семейный канал The Carter Family, арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах. По данным СМИ, в деле может фигурировать его падчерица.