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15:39, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

Ведущего семейный канал блогера арестовали по подозрению в домогательствах

Блогера из США Картера арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Cushane Carter

Cushane Carter. Фото: @carter_1link

Известного блогера из США Кушейна Картера, ведущего семейный канал The Carter Family, арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Express Tribune.

35-летнего Картера взяли под стражу 2 ноября. Отмечается, что в деле может фигурировать его падчерица. Другие подробности инцидента не приводятся.

В издании указали, что у Картера и ранее были проблемы с законом — так, в 2021 году ему предъявили обвинение в домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что американская блогерша Розанна Пансино пожаловалась в ФБР на самого популярного в мире блогера MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон). Причиной послужила внутренняя переписка Дональдсона с его сотрудниками, которая поступила в распоряжение Пансино.

На канал The Carter Family на YouTube подписано более 330 тысяч пользователей. Ролики в нем посвящены повседневной жизни семьи Картеров.

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